Sem Róger Guedes e Otero, ataque do Atlético-MG cai de rendimento após Copa do Mundo

O sistema defensivo do Atlético-MG vem sendo bastante questionado por todos. Se no início do trabalho Thiago Larghi conseguiu ajustar a defesa, agora o número de gols cedidos assusta os torcedores. No entanto, o ataque do Galo também sofreu uma queda de produção após perder, seu artilheiro da temporada.

Nas 12 primeiras rodadas, quando o Brasileirão foi interrompido pela Copa, o Galo tinha o melhor desempenho ofensivo do torneio (24 gols marcados) e era a equipe que mais finalizava (182 chutes). Esses dois números expressivos eram alavancados especialmente por dois jogadores: Róger Guedes, artilheiro do Campeonato Brasileiro no pré-Copa, e Otero, um dos jogadores que mais finalizavam em gol.

Com a saída dos dois, os números de finalizações do Atlético-MG despencaram, além de tomar muitos gols, a equipe alvinegra tem enfrentado muitas dificuldades para levar perigo à área adversária, resultando também na queda no número de gols do time.

Antes da pausa da Copa, o Atlético-MG tinha uma média de 15,16 finalizações por jogo, sendo 7,08 certas e 8,08 erradas. Mesmo errando mais do que acertando, a equipe encontrava espaços e arriscava arremates ao gol adversário. Após o Mundial e sem Guedes e Otero, o Galo tem apenas 6,25 finalizações por jogo. Dessas, 3,50 são no gol e 2,75 para fora, segundo números do Footstats.

Como o ataque atleticano foi o setor mais modificado durante a pausa da Copa do Mundo, acaba sendo perceptível em campo que o entrosamento ainda está longe do ideal. Esta é uma das justificativas para o baixo rendimento ofensivo, mesmo tendo marcado seis gols nos quatro jogos pós-Mundial.

O tempo, sempre pedido por técnicos e jogadores, para ajustar detalhes táticos e melhorar aspectos técnicos, vira agora, já que o Galo disputa apenas o Campeonato Brasileiro. Entre o empate com o Bahia e a vitória sobre o Internacional, Thiago Larghi terá sete dias para fazer as melhorias que achar necessária no time. O time que deixou de ganhar pontos por causa de gols sofridos após os 35 minutos da etapa final, quando poderia ter segurado mais o resultado e saído com mais pontos.