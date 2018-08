Partida entre Atlético-PR contra Coritnhians marca reencontro de Marcinho com Loss e ex-time

O Atlético-PR vai até São Paulo enfrentar o Corinthians pela 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado (4), às 21h, em busca de mais uma vitória na luta contra o rebaixamento. A partida também será marcada pelo reencontro de Marcinho com seu clube formador, onde foi campeão Brasileiro sub-20, do Paulista e da Copa São Paulo, e com o técnico Osmar Loss.

"O Osmar foi meu treinador, fico muito feliz em vê-lo crescendo. Fomos campeões juntos na base. Também joguei com o Pedrinho, que hoje é um dos destaques do time. Vivemos bons momentos e agora vamos nos enfrentar. Torço pelo sucesso dos dois, mas só depois de sábado", disse.

O atacante do Furacão vem sendo titular no time de Tiago Nunes, jogando contra Peñarol e Vitória, e tendoparticipação importante nos dois triunfos diante da torcida atleticana.

"O Tiago é um cara muito tranquilo e tem feito um bom trabalho. Temos uma boa relação, ele confia em mim. Como fomos campeões paranaenses, no começo do trabalho na equipe profissional, pude ajudar com algumas informações importantes. Espero que me mantenha como titular, mas essa é uma decisão dele. O importante é o time seguir evoluindo", comentou Marcinho.

Marcinho voltou a marcar com a camisa do Furacão, contra o Vitória, depois de meses sem balançar as redes; a última vez foi contra o Maringá, pelo Campeonato Paranaense, na goleada por 5 a 0.



O Atlético-PR realiza o último treino antes de viajar para São Paulo nesta sexta-feira (3), e busca pontos importantes fora de casa contra um Corinthians que vem de três vitórias seguidas.