Enderson Moreira convoca torcida do Bahia para decisão contra Palmeiras pela Copa do Brasil

Para as quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia deve ter a volta de algumas peças importantes que desfalcaram a equipe na última rodada do Brasileirão. Zé Rafael e Lucas Fonseca farão seu retorno ao time titular. Porém, o lateral-esquerdo Léo, suspenso, vai dar lugar a Mena no primeiro jogo do confronto contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (2), na Arena Fonte Nova.

O técnico Enderson Moreira comentou sobre a mudança na lateral-esquerda no time titular do tricolor e mostrou confiança no substituto.

"Só características diferentes. Léo tem alguns quesitos que podem ser melhores, e o Mena, outros. O Mena é jogador de seleção chilena, experiente, qualificado tecnicamente, com boa consistência defensiva, boa qualidade no terço final. Muda um pouco a característica da equipe, mas no geral a gente vai estar bem com Mena", disse.

Já sobre a postura da equipe, Enderson disse que planeja um Bahia ofensivo e inteligente.

"O que a gente tem colocado é que tem que ser muito ofensivo, agressivo mesmo, que é uma característica da equipe, do clube. Mas temos que entender também que, em alguns momentos, tem que ter valorização da posse de bola, fazer essa bola rodar, não adianta ficar atacando onde não tem onde atacar. Aí você perde a posse de bola e tem que correr atrás. As equipes são muito qualificadas tecnicamente. Quando você perde a posse de bola, é difícil retomar. Temos que ser extremamente inteligentes para poder manter a equipe agressiva, ofensiva, buscando constantemente o gol, mas ao mesmo tempo, ter essa tranquilidade para rodar a bola".

O comandante convocou ainda a força da torcida para empurrar o tricolor diante do Palmeiras, às 19h15 desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova.

"Torcedor do Bahia, é muito importante a sua participação na Fonte. Espero que possam nos ajudar muito. Vai ser muito difícil, mas a gente confia na energia do nosso torcedor. Espero que a gente possa se superar e fazer uma grande apresentação".