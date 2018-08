Apesar de derrota, Gilson Kleina mostra confiança em classificação da Chapecoense na Arena Condá

A Chapecoense acabou superada pelo Corinthians no primeiro jogo do confronto de quartas de final da Copa do Brasil. Jogando na Arena Itaquera, na noite desta quarta (1º), o Verdão do Oeste não foi páreo para os donos da casa e voltou para Santa Catarina com o revés por 1 a 0. Entretanto, a desvantagem não abala o técnico Gilson Kleina.

Por ter sofrido um gol logo no início, o treinador da Chape lamentou a falta de atenção de seus comandados no começo da partida que, segundo ele, foi primordial para que o Corinthians saísse vitorioso nesta noite.

‘’Acho que poderia ser empate, mesmo um zero a zero. No início de jogo atrasamos nosso jogo e não atacamos na partida. Mas com o tempo, a equipe foi se adaptando com o gramado e erramos menos passes. Tentamos reagir, adiantando a marcação e isso refletiu no jogo do Corinthians, fazendo com que um dos nossos zagueiros preenchesse o meio-campo impedindo as saídas do Corinthians. Com isso, pressionamos no campo deles, porém não deu, mas estamos dentro do confronto’’, explicou.

Ao comentar o gol marcado pelo Timão, através de Romero, Kleina disse que isso o fez mudar a estratégia de jogo para a sequência da partida e que irá repensar o jeito de encarar o Corinthians em Chapecó.

‘’Nossa postura aqui era para criar o gol, não para o equilíbrio. Mas com o erro na saída de bola, tivemos que mudar nosso jogo. Agora, é acertar e criar uma equipe forte, com gana, e no final comemorar a classificação para próxima fase da Copa do Brasil’’, relatou.

Ao ser perguntado sobre as chances da Chapecoense no jogo de volta, Kleina se mostrou confiante e fez um chamado ao torcedor.

‘’A gente chega com condições de jogo na Arena Condá. Espero até o dia 15 contar com todos os jogadores à disposição e esperamos que a torcida compareça. Temos que ter inteligência já que o Corinthians é um time de qualidade, mas eu confio na equipe’’, concluiu.

Chapecoense e Corinthians duelam por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil dia 15, quarta-feira, às 21h45. O Corinthians terá a vantagem do empate na Arena Condá, enquanto vitória por dois ou mais gols de diferença classificam os mandantes.