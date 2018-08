Romero marca de cabeça, Corinthians vence Chapecoense e abre vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians venceu a Chapecoense, por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira (1°), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo, disputado na Arena Corinthians, teve o gol do paraguaio Ángel Romero como decisivo para dar ao Timão uma importante vitória diante de seu torcedor.

Vivendo grande fase, o artilheiro Ángel Romero não demorou a aparecer e, com cinco minutos, abriu o placar para os mandantes. Após cruzamento de Pedrinho pela direita, o atacante paraguaio cabeceou livre na área, sem chances de defesa para Jandrei.

Pedrinho desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar o marcador, aos 28. A jovem promessa do Timão arriscou de longe e a bola acertou o travessão, levando perigo. Assim como nas partidas contra Grêmio e Santos, a Chape deixou bastante espaço para tentativas de média distância e essa jogada foi a mais explorada pelo time paulista.

Mesmo tentando pressionar no final, o Verdão foi dominado durante toda a primeira etapa, ficando com apenas 39% de posse e dando apenas três chutes, nenhum em direção a meta. O único lance de perigo dos visitantes veio aos 43, uma finalização de Bruno Pacheco que foi defendida por Cassio.

No início do segundo tempo, o alvinegro assustou novamente, dessa vez com Jadson. O camisa dez acertou uma bela cobrança de falta, obrigando Jandrei a espalmar para escanteio.

O jogo ficou mais lento, com as duas equipes se estudando e trocando passes, buscando furar a defesa adversária. Com 28 minutos, o Furacão do Oeste voltou a assustar, depois de um cruzamento de Yann Rolim para Wellington Paulista, que conseguiu desviar, mas sem força e nas mãos do goleiro.

Nos instantes finais da partida, o Timão valorizou a posse de bola, ganhando tempo. Em uma chegada pela direita,Emerson Sheik finalizou cruzado, tirando Jandrei do lance, mas acabou jogando para fora.

Com o resultado, o Corinthians fica com a vantagem para o jogo de volta, no dia 15, se classificando em caso de empate. O próximo confronto será na Arena Condá, em Chapecó, começando às 21h45.