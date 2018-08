Raniel marca e Cruzeiro bate Santos na Vila Belmiro em estreia do técnico Cuca

O treinador Cuca estreou na equipe santista mas o Peixe perdeu de 1 a 0 do Cruzeiro, nesta quinta-feira (1°), na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Raniel, na segunda etapa.

No primeiro tempo e em todo o jogo, o time paulista teve a maior posse de bola, aproveitou da velocidade de seus jogadores na ponta para produzir as jogadas de ataque.

Bruno Henrique, atacante mais acionado do Santos, era quem ligava as jogadas em velocidade rumo à área e incomodava os zagueiros da Raposa. O zagueiro Dedé foi quem protagonizou um duelo de marcação contra o camisa 11 que impunha dribles e velocidade para cima da defesa.

Do lado cruzeirense, os comandados de Mano Menezes criaram apenas uma chance contundente na primeira etapa, obrigando Vanderlei a sair do gol para abafar o chute de Robinho, mas pouco produziu, embora tenha ficado com a bola no campo de ataque em algumas oportunidades.

Já o segundo tempo, as duas equipes se manterão equilibradas, com algumas substituições. Logo aos 11 minutos, Gabriel foi derrubado dentro da área, o árbitro consultou a novidade na Copa do Brasil nesta fase eliminar, o VAR e não viu pênalti de Lucas Romero no camisa 10 santista que era mais presente no ataque e arriscava chutes de fora da área com frequência, mas encontrava a defesa da Raposa pela frente que bloqueou as tratativas do atacante.

Aos 30 minutos de jogo, Raniel, que entrou durante o jogo aproveitou a assistência de Robinho, recebeu na entrada da área e girou emendando um chute rasteiro para o fundo do gol de Vanderlei.

Santos volta aos gramados no próximo domingo (5), contra o Botafogo, às 16h, no Engenhão. Já o Cruzeiro visita o Vitória, também no domingo, pelo Brasileirão. O próximo jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil ocorre no próximo dia 15, no Mineirão.