Mano Menezes despista sobre atuação do Cruzeiro e declara: "Vamos valorizar o resultado"

Mesmo sem agradar tecnicamente, o Cruzeiro cumpriu seu papel. Venceu o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 0, e leva para Belo Horizonte o resultado de empate nas quartas de final da Copa do Brasil. O gol celeste foi marcado por Raniel, aos 35 minutos do segundo tempo.

Para o técnico Mano Menezes, que participou de entrevista coletiva após a partida, o resultado deve ser levado em consideração em comparação a cobrança dos torcedores por boas atuações nas últimas partidas.

"O resultado é mais importante do que tudo nesse tipo de competição. O pessoal cobra boas atuações, mas, quando perde, a cobrança vem pelo resultado. Então quando ganha, pela coerência, vamos valorizar o resultado. A gente sabe que pode fazer melhor, mas tem de ter humildade de entender a competição, você tinha de errar pouco aqui, porque se se errasse muito daria uma chance para o adversário abrir uma vantagem", declarou.

Uma das surpresas de Mano Menezes foi a escalação do volante Lucas Romero na lateral-direta em lugar de Edílson, que ficou no banco de reservas. Normalmente, Romero assume a vaga quando o titular está fora, porém, o comandante celeste optou por surpreender.

"Nossa equipe entendeu que tinha de jogar com mais comprometimento, mais entrega para levar uma vantagem para fazer os últimos 90 minutos. Fazia muito tempo que a gente não jogava sem sofrer gol, a equipe suportou a pressão do Santos, se posicionou melhor defensivamente. Eu fiz uma escolha para cuidar um pouco mais do lado esquerdo deles, com Romero ao invés de Edilson. Exatamente para termos uma força de marcação maior nesse lado. As coisas funcionaram bem e fomos premiados com gol de Raniel, uma pequena vantagem, mas significativa para o segundo jogo", explicou.

O Cruzeiro retorna para Belo Horizonte nesta quinta-feira. Os jogadores se reapresentarão na sexta-feira (3), onde iniciarão a preparação para o jogo contra o Vitória, domingo (5), pelo Brasileirão. O jogo de volta contra o Santos será no dia 15, às 19h30, no Mineirão.