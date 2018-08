Com boas atuações, Raniel desperta interesse de times europeus

Se por um lado o ataque do Cruzeiro sofreu a grande baixa de Fred no início do ano, o atacante Raniel, ainda reserva, vem aproveitando bem as oportunidades que surge. O jogador fez o seu sétimo gol na temporada no jogo pela Copa do Brasil contra o Santos na última quarta-feira (1°), e vem chamando a atenção de equipes estrangeiras.

O último deles foi o Sporting de Portugal. O atleta celeste foi, inclusive, aprovado pelo técnico da equipe portuguesa, José Peseiro. Contudo, Raniel já afirmou que seu desejo é permanecer no time celeste, que também não tem interesse em liberar o jogador. Ao não ser que chegue uma proposta irrecusável.

Após a partida contra o Santos, pela Copa do Brasil, comentou sobre o interesse português em seu futebol: "Teve sim, meus representantes me falaram que eles estavam interessados em mim. O treinador lá até tinha dado o aval para me contratar. Mas é uma coisa que não está na minha mente", pontuou.

Um dos principais artilheiros do Cruzeiro na temporada, Raniel renovou o seu contrato em março com a Raposa até dezembro de 2022. Com uma multa estipulada de 100 milhões de dólares (R$ 370 milhões aproximadamente), a diretoria não pensa em perder o jogador no momento por acreditar que ele tenha qualidade em ajudar a equipe nas três competições que o Cruzeiro disputa (Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro).

O próximo compromisso da equipe azul celeste é neste domingo (5), às 16h, contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão.