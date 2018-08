Ex-San Lorenzo, volante Piris da Motta é anunciado como novo reforço do Flamengo

Na tarde desta quinta-feira (2), o Flamengo anunciou via twitter a sua nova contratação. Estamos falando de Robert Piris da Motta, ex-San Lorenzo. O volante chega, a princípio, para ser reserva imediato de Cuéllar e suprir a saída de Jonas, que foi vendido para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. A negociação entre os clubes girou em torno de R$ 10 milhões. O paraguaio assinou com o rubro-negro até o fim de 2022.

Na atual temporada, Piris da Motta disputou 25 partidas pelo time argentino. Foram 20 jogos pelo Campeonato Argentino, sendo titular em 17 oportunidades. Pela Copa Sulamericana, disputou as duas partidas diante do Atlético-MG na primeira fase, e na última semana esteve em campo na derrota para o Temuco, do Chile.

Entusiasmado com a chegada, o jogador comentou sobre o orgulho em poder vestir a camisa rubro-negra, que, segundo ele, é a mais pesada do Brasil: “A verdade é que estou muito contente com esse passo na minha carreira, ainda mais por jogar no maior clube do Brasil, que só de saber que se interessavam em mim foi um orgulho muito grande. Espero aproveitar minha passagem aqui no Flamengo e desfrutar ao máximo”.

Da Motta tem passagem pelas seleções de base e principal do Paraguai. Em 2013, disputou a Copa do Mundo Sub-20, na Turquia, e recentemente atuou em duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da Rússia e mais duas na Copa América Centenário de 2016, nos Estados Unidos.

Piris foi revelado pelo Rubio Ñu, equipe da capital paraguaia. Logo em seguida, se transferiu para um dos maiores clubes do país, o Olímpia, e na sequência para o San Lorenzo, equipe que defendia desde o ano passado.

Vale destacar que o volante não poderá atuar pela Copa do Brasil, já que o período para inscrições foi encerrado. Com isso, nesta temporada, só poderá reforçar o Flamengo na sequência do Brasileirão e da Copa Libertadores.