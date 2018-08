Jogo Fluminense x Defensor-URU AO VIVO online pela Copa Sul-Americana 2018

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Fluminense x Defensor-URU ao vivo hoje , pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

A partida da volta acontece no dia 16 de agosto, quinta-feira, também às 21h45. Antes, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor vai enfrentar Bahia e Internacional, ambos no Maracanã.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O gol do alívio só não aconteceu por má pontaria dos atacantes de Abel e a atuação do goleiro Guilhermo De Amores, que em algumas oportunidades fez grandes defesas.

O jovem uruguaio chamou a atenção dos tricolores, que passaram a pedir a contratação do jogador no início deste ano, após a dispensa de Diego Cavalieri. Sem gastar muito e contrariando Abel, a diretoria atendeu a torcida e trouxe o goleiro emprestado do Boston River-URU. Entretanto, De Amores não estará presente na partida desta quinta, pois se recupera de uma cirurgia no joelho.

O Tricolor nunca enfrentou o Defensor, mas cruzou o caminho de outro uruguaio na Sul-Americana do ano passado. Com gols de Henrique Dourado e Richarlison, o Flu venceu o Liverpool por 2 a 0 e garantiu a classificação no jogo de volta mesmo com a derrota por 1 a 0.

Vale lembrar que, além de Dutra, Digão e Everaldo foram os atletas recém-contratados inscritos pelo clube para essa fase. Luciano e Bryan Cabezas podem fazer parte da lista a partir da próxima etapa, em caso de classificação do Flu.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Marcelo Oliveira deixou em aberto a possibilidade de escalar uma equipe mais ofensiva do que a vista no último jogo, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Marco Júnior volta a ficar à disposição, enquanto outro atacante, Junior Dutra, pode virar um desfalque em função de um edema na coxa esquerda.

"Vamos com tudo nessa competição, é muito importante para o Fluminense em vários aspectos e esperamos fazer um jogo competitivo e impor nossa condição de mandante.O bom de ser mandante é que você está acostumado com seu campo, tem sua torcida a favor, mas esse tipo de competição tem que estar sempre atento, se possível não sofrer gol e marcar para ter uma vantagem no jogo de volta", disse o técnico

Mandante na primeira partida do confronto, o Time de Guerreiros sabe da importância de construir um resultado positivo em casa. De preferência sem sofrer gols, como destacou o técnico Marcelo Oliveira na última entrevista antes do jogo.

Começa na noite desta quinta, a segunda fase da Copa Sul-Americana para o Fluminense. Em busca de um título internacional na temporada, o Tricolor enfrenta o Defensor, às 21h45, em um Maracanã que deve receber um bom público.

