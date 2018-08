Grêmio sai na frente, mas Flamengo empata com gol de Lincoln pela Copa do Brasil

Diante de cerca de 40 mil torcedores, Grêmio e Flamengo ficaram no 1 a 1, na Arena em Porto Alegre, a partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Parecia que o time da casa sairia com a vantagem para o jogo de volta.

Mas, com um segundo tempo superior, o Flamengo martelou até conseguir empatar o jogo no último lance. Luan abriu para o tricolor gaúcho após boa jogada de Léo Moura no primeiro tempo, e Lincoln deixou tudo igual no fim após passe de Renê e com direito a comemoração à lá Mbappé.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Grêmio teve superioridade ofensiva no primeiro tempo. Com 14 finalizações, criou bem mais que o Flamengo, que teve seis. Mas na etapa final quem pareceu jogar em casa foi o Flamengo, que pressionou o time gremista no campo de defesa e assustou mais. O Tricolor encerrou o jogo com as mesmas 14 finalizações, enquanto o Rubro-Negro chegou a 17, mais do que o quádruplo da primeira etapa.

O time da casa abriu o jogo com marcação alta e abafando a saída do Flamengo, mas logo depois passou a esperar um pouco mais. Fechando espaços, o time gaúcho se mostrou mais contundente ao arriscar chutes de fora da área de forma constante. Mas foi com profundidade que a vantagem apareceu. Leo Moura faz a jogada, e Luan conseguiu empurrar a bola para as redes depois de uma bela jogada.

O Flamengo pode ter fechado o primeiro tempo sem uma chance claríssima de gol, mas sempre que foi ao ataque gerou algum tipo de problema ao Grêmio. A velocidade de Marlos Moreno, o drible de Everton Ribeiro e a versatilidade de Lucas Paquetá mantiveram o time dentro do jogo mesmo quando o domínio dos donos da casa parecia em vias muito maior. Uma das estratégias da equipe foi pressionar o Maicon, o ditador do ritmo do Grêmio. De tanto pressionar, Renê pega a bola e tabela bonito com Everton Ribeiro, vai até a linha de fundo e cruza para a jóia do Flamengo escorar de primeira.

E nada de vantagem para o jogo da volta, que acontece no próximo dia 15, no Maracanã. Quem vencer no Rio de Janeiro avança para a semifinal, e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis - não há mais o critério do gol marcado fora de casa.