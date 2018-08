Artilheiro no Joinville, Rafael Grampola é anunciado como reforço do Paraná para Série A

O Paraná anunciou Rafael Grampola como seu novo reforço, na luta contra o rebaixamento. O atacante estava no Joinville, que foi rebaixado para a Série D antecipadamente, e foi liberado para assinar com o clube paranaense. Grampola também foi procurado por Fortaleza, CSA, Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas.

De acordo com Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Paraná, o jogador vem por empréstimo até o fim do ano. Grampola tem contrato com o JEC até o fim de 2019, e a transação foi confirmada na tarde desta quarta feira (01). O atacante chega para tentar melhorar os números do ataque paranista que tem apenas oito gols marcados até agora no campeonato, sendo o pior do Brasileirão.



+ Acompanhe o Paraná pela VAVEL

Grampola tem 30 anos e chegou ao Joinville em 2017, marcando 34 gols em duas temporadas. Teve seu início de carreira no Ipatinga em 2009, e depois passou por diversos clubes como Caxias, Bahia, Sergipe e Zacatepec, do México. Antes de ser contratado pelo Joinville, teve passagens por Gama e Bragantino.



Mesmo com a péssima fase do clube catarinense, Grampola se destacou e afirmou que foi onde viveu sua melhor fase da carreira, alcançando a artilharia na Série C de 2017, com 13 gols, e também no Catarinense deste ano, com nove gols.