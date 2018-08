Aguirre revela pedido de desculpas de Nenê e fala sobre futuro no São Paulo: "Meu foco está aqui"

O meio-campista Nenê, não gostou de ser substituído na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela 16° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no último domingo (29). Em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (1), no CT da Barra Funda, o técnico do São Paulo, Diego Aguirre revelou pedido de desculpa do jogador e diz ter relevado o ocorrido.

"Eu ainda não falei com ele. Temos que falar. Ele se desculpou. São coisas que acontecem. Ninguém gosta de ser substituído. Nenê é muito emocional. É normal. Não aconteceu nada em especial. Está tudo bem", disse o treinador.

Aguirre também falou sobre o seu futuro no Tricolor. Segundo o GloboEsporte.com, a crise política na Associação Uruguaia de Futebol , abre maior possibilidade do treinador permanecer no São Paulo por mais tempo e sair da mira da seleção do Uruguai.

, abre maior possibilidade do treinador permanecer no por mais tempo e sair da mira da seleção do Uruguai.

"Estou 100% focado no São Paulo. Sei as coisas que acontecem, mas não muda nada para mim. Meu foco está aqui. Quero conquistar alguma coisa no São Paulo, ter êxito, e depois o futuro dirá. Não há nada que tire minha cabeça daqui", disse o treinador.

Com contrato até o fim deste ano, Aguirre falou sobre a eolução na possibilidade de renovação.

"Não mudou nada. Estou feliz aqui, tenho um contrato que quero acabar, e depois vamos ver o que acontece. Há muito a fazer. Não tenho nada a falar disso. O que falo é que estou feliz de estar no São Paulo", completou.