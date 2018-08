Embalado por boa fase, São Paulo enfrenta Colón pela Sul-Americana

Nesta quinta-feira (2) às 19h30 no estádio do Morumbi, acontece a primeira partida entre São Paulo e Colón, pela Copa Sul-Americana, o duelo é inédito na história dos clubes. Na primeira fase, o Tricolor avançou diante do Rosário Central, após empatar em 0 x 0 o primeiro jogo e vencer por 1 x 0, com gol de Diego Souza, na volta. Já os argentinos garantiram a vitória diante do Zamora, por 2 x 0 fora de casa e 1 x 0 na condição de mandante.

Vivendo a boa fase de vice-liderança no Brasileiro, o São Paulo vai contar com o apoio de mais de 25 mil torcedores presentes no estádio e deseja uma vitória tranquila, com gols e contando com a sua bela defesa para evitar gols do time visitante, já que nessa competição existe a regra do gol fora de casa. O técnico Diego Aguirre na coletiva, afirmou que vai poupar alguns titulares, mas não por priorizar a competição nacional, e sim por conta do desgaste físico de seus atletas. Um desses atletas é Liziero, que sequer vai estar no banco de reservas.

"Faz uns dias que estamos pensando em o que é melhor para o jogo de amanhã e domingo, contra o Vasco. Talvez nós cuidemos algum jogador, mas vamos com um time muito forte. Pode ser que dois ou três não joguem, mas a maioria vai estar. A Sul-Americana também é uma prioridade, um objetivo e temos que estar fortes para este jogo e domingo”,

O time paulista conseguiu inscrever os atletas Bruno Peres, Rojas e Everton na competição, nos lugares de Bruno, Marcos Guilherme e Júnior Tavares, que deixaram o clube na pausa da copa do Mundo.

Prováveis escalações:

São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Araruna (Shaylon) e Nenê; Rojas (Lucas Fernandes), Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Colón: Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Oliveira, Guillermo Ortiz e Clemente Rodríguez (Gonzalo Escobar); Bernardi, Fritzler, Bastía e Estigarribia; Alan Ruiz e Javier Correa. Técnico: Eduardo Dominguez.