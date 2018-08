Jogo São Paulo x Colón AO VIVO online pela Copa Sul-Americana 2018 (0-0)

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de São Paulo x Colón ao vivo hoje, pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece no Morumbi, às 19h30 (de Brasília).

Será o primeiro confronto entre as duas equipes na história. Contra equipes argentinos, em 91 confrontos, a equipe tricolor venceu 33 duelos, empatou 24 e perdeu 34 vezes.

Quem está fora: Ninguém.

Já pelo lado da equipe argentina, o técnico Eduardo Domínguez poderá escalar força máxima para enfrentar o São Paulo logo mais. No último Campeonato Argentino, o Rubro-Negro de Santa Fé ficou na 11ª posição. Domínguez contará com o atacante Javier Correa, que é a esperança de gols da equipe portenha.

Quem está fora: Liziero, Jucilei, Rodrigo Caio e Edimar.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor contará com o apoio do Morumbi lotado, já foram vendidos mais de 25 mil ingressos para essa partida, contra o Colón. Para o duelo, Diego Aguirre poupará o meia Liziero, mas deverá manter a base da equipe titular, com Araruna entrando no lugar do jovem meia.

A última partida do Colón, foi no dia 21 de julho, pela Copa Argentina, quando a equipe de Santa Fé superou o Deportivvo Morón, nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal. Veja a disputa por pênaltis que classificou a equipe rubro-negra:

Pelo Brasileirão, o São Paulo foi até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, e venceu por 2 a 0, seguindo na cola do líder Flamengo. Veja os melhores momentos:

Já a equipe argentina passou pelo Zamora-VEN, na primeira fase, ao vencer por 3 a 0 no agregado. Veja os melhores momentos da partida de volta, em Santa Fé:

Na primeira fase do torneio, o Tricolor paulista passou pelo Rosário Central-ARG, ao vencer no agregado por 1 a 0. Veja os melhores momentos da vitória no Morumbi:

São Paulo e Colón se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbi, às 19h30, pela Copa Sul-Americana. O confronto é válido pela ida da segunda fase da competição.