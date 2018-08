Fellipe Bastos defende trabalho de Claudinei Oliveira no Sport: "Treinador não tem culpa"

Depois de meses de salários atrasados, seis rodadas sem vencer, quatro derrotas seguidas e uma dura goleada na última rodada, o clima no Sport entrou em turbulência. Após o jogo contra o Flamengo, o dirigente Klauss Câmara deu entrevista coletiva no lugar do técnico Claudinei Oliveira e saiu em defesa do treinador.

Hoje, foi a vez de Fellipe Bastos. Em entrevista, o volante buscou tirar a pressão de cima de Claudinei e chamou atenção para o desempenho do time em campo.

"A cobrança tem de ser igual para todos porque o treinador não entra em campo, não faz gol, não chuta para fora. Ele dá as opções para que a gente faça o melhor. O treinador não tem culpa nisso. Ele passa tudo para a gente durante a semana. Ele não vai defender uma bola ou fazer falta", disse.

"Com a bola a gente precisa ser mais efetivo com as chances que aparecerem. Como a gente era antes. Tínhamos duas, três chances e conseguíamos matar. Agora, não existe corpo mole. Se você pegar os três primeiros jogos, fomos melhor que os times e não conseguimos vencer por desatenção", acrescentou.

O jogador falou ainda sobre os atrasos salariais no clube, mas descartou conexão entre o momento financeiro e o baixo desempenho do time.

"Desde o início do ano o salário está atrasado no Sport. A gente entende que é uma dificuldade que o clube passa, mas a gente tem que trabalhar com isso. Os mesmos jogadores que estavam com os salários atrasados antes da parada da Copa conseguiram 19 pontos e foram apontados como o time sensação, são os mesmos que estão aqui hoje. A gente sabe onde estamos errando, é nisso que temos que melhorar. Salário é muito importante, temos que receber, mas não estamos fazendo corpo mole algum por causa disso", declarou.