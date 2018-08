Em busca de um nome: Vitória procura técnico com perfil experiente para comandar elenco

O Vitória corre para tentar anunciar seu próximo treinador o quanto antes. Entre os nomes cogitados pela diretoria, Jair Ventura, Abel Braga e Roger Machado rejeitaram o cargo. Segundo informações do "Globo Esporte", o presidente Ricardo David procura um técnico do perfil "experiente, mas antenado".

Os três nomes tentados para o cargo foram demitidos recentemente. Abel pediu para sair do Fluminense em junho. Roger e Jair Ventura foram demitidos há poucas semanas do Palmeiras e do Santos, respectivamente. Ricardo David porém declarou que deles quer assumir o comando de um time no meio da temporada.

O dirigente admitiu ainda saber da necessidade de um comandante que tenha eficiência e possa organizar sistemas defensivos, parte do time que mais vem recebendo críticas durante a temporada. Só na Série A, foram 31 gols sofridos, sendo a defesa mais vazada nesta edição do Brasileirão.

Mancini foi demitido no último domingo (29) após sofrer mais uma goleada, a segunda em três partidas, contra o Atlético-PR. Nesta passagem, o treinador esteve no comando do rubro-negro desde o ano passado. Foram 63 jogos - 27 vitórias, 15 empates e 21 derrotas. No Brasileirão, o Vitória ocupa a 14ª colocação e tem 18 pontos.