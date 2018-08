Em má fase, Ruan Renato nega crise no vestiário do Vitória: "Nosso grupo é bem unido"

Muito se fala em crise no Vitória. O time foi goleado duas vezes nas últimas quatro partidas, uma delas para o maior rival. Na última goleada sofrida, perdeu o técnico Vágner Mancini. Para piorar, o time está apenas a dois pontos da zona de rebaixamento e tem a pior defesa dessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas se tem crise em tudo, tem também união.

Em coletiva na tarde desta quarta-feira (1º), o zagueiro Ruan Renato, perguntado sobre a influência dos resultados ruins no relacionamento dos jogadores, ressaltou o senso coletivo do elenco.

"Nosso grupo é bem unido. Não consigo ver nenhum racha no elenco. O que está acontecendo em campo não condiz com que o grupo é. Nosso grupo é junto, todo mundo se uniu para ajudar o Vitória nessa fase que vive. A gente senta, a gente conversa, todo mundo querendo ajudar, porque todo mundo não quer que o Vitória passe pelo que passou no ano passado. A gente não quer a questão de ficar brigando lá embaixo; a gente quer uma consistência para ficar ali do meio da tabela para frente. É isso que a gente foca hoje aqui no Vitória", disse.

Já a relação com a torcida, não anda tão bem assim. Sabendo disso, o zagueiro destacou a importância do torcedor em momentos difíceis e convocou a torcida para o próximo jogo contra o Cruzeiro, no domingo, pelo Brasileirão.

"O torcedor é muito importante para nós. Mesmo a gente sabendo que eles estão magoados, a gente conta com a presença deles aqui. Se já é difícil com eles, sem eles fica mais difícil ainda. Espero que eles possam vir aqui, dar o apoio, porque eu dou a certeza que vamos nos entregar ao máximo para dar a vitória", declarou.

"O fator casa tem sido muito bom. A gente vem de três vitórias [em casa]. É uma oportunidade de reverter a rodada passada. A gente está se preparando muito bem. Vamos trabalhar forte para conseguir a vitória", acrescentou.

Vencer a próxima partida contra o Cruzeiro pode ser essencial para o Vitória se afastar do Z-4. Com o resultado, a equipe pode subir até ao 10º lugar na tabela. Nesta edição do Brasileiro, o Vitória jogou sete jogos no Barradão, vencendo quatro, empatando um e perdendo dois.