O atacante Wesley Pacheco é oficializado como novo reforço do América-MG

O América-MG anunciou Wesley Pacheco como novo reforço da equipe para o Campeonato Brasileiro. O jogador assinou com o Coelho até 31 de maio de 2019.

Seu último clube, Caxias-RS, foi eliminado nas quartas de final da série D no dia 8 de julho e, desde então, o atleta estava livre no mercado para assinar com outra equipe. Pelo time gaúcho, ele marcou 6 gols em 12 partidas.

O centroavante teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira e já se encontra fazendo um trabalho de recondicionamento físico no CT Lanna Drummond. Porém, ele não deve ser relacionado ainda para o jogo de domingo contra o Palmeiras, válido pela 17° rodada do Brasileirão.

Wesley Pacheco chega para fazer concorrência com os atacantes Ademir, Aylon, Rafael Moura, Capixaba, Judivan, Luan e o recém contratado por empréstimo junto ao Fluminense, Robinho.