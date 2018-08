Na apresentação, Paulão e Wesley exaltam ‘grandeza’ do América-MG

O América-MG apresentou dois novos jogadores nesta sexta-feira. O zagueiro Paulão e o atacante Wesley Pacheco vestiram o manto de jogo pela primeira vez e falaram em coletiva de imprensa no CT Lanna Drumond. Os atletas chegam para fortalecer dois setores do time no momento chave do Campeonato Brasileiro.

Paulão, de 32 anos, atuou pelo Vasco-RJ em cinco partidas da Série A deste ano. O zagueiro também vem de um ótimo desempenho no Brasileiro do ano passado, quando foi titular absoluto na campanha que levou o clube carioca de volta a Copa Libertadores.

O zagueiro exaltou o projeto do América e mostrou bastante otimismo na concretização do objetivo do Clube de se firmar na divisão de elite do nacional.

“Minha motivação é estar em um grande clube. Já morei por um tempo aqui em Belo Horizonte e sei da grandeza do América. É um Clube forte não somente em Minas Gerais, mas a nível nacional”, ressaltou.

Wesley Pacheco chegou ao América depois de se destacar pelo Caxias-RS. O atacante, de 28 anos, demonstrou sua alegria pela confiança recebida pelo time alviverde.

“É uma oportunidade grande e única. Vir fazer parte deste elenco de alto nível é motivo de muita felicidade. Agradeço muito por essa chance de defender a camisa do América e poder jogar um campeonato tão importante, o mais difícil do país. O América é um clube com uma estrutura enorme, com profissionais de alta qualidade. Espero que eu possa ser muito feliz aqui”, frisou.

Os atletas foram apresentados pelo presidente Anderson Racilan, membro do Conselho de Administração do Clube. Racilan desejou sorte aos novos jogadores do América e ressaltou a capacidade do Clube de sempre estar atentos às oportunidade do mercado, buscando atletas de qualidade em todo o país.