Botafogo inicia venda de ingressos para partida contra o Santos

O Botafogo recebe o Santos no próximo sábado (4), às 16h, no Estádio Nilton Santos, e o clube iniciou a venda de ingressos na plataforma online e nos postos físicos. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, as entradas vão de R$10 a R$50 e o setores leste superior e oeste superior permanecem fechados.

Até sexta (3), os pontos de venda se concentram nas Lojas Oficiais do Botafogo, em Niterói, Nova Iguaçu e Campo Grande, na sede de General Severiano e no Estádio Nilton Santos. No dia do jogo, apenas os dois últimos locais ficarão abertos, com horários especiais.

A venda online é feita pelo site Voucher Seguro e o Alvinegro inaugura uma novidade neste sábado. Para otimizar o tempo do torcedor, os ingressos comprados pela internet geram um QRCODE no celular, pelo aplicativo do Voucher Seguro, que possibilita acesso direto ao estádio. O sistema evita fraudes e reduz as filas nas bilheterias. Botafoguenses que utilizarem esse meio de compra contam com isenção da taxa de conveniência. Os sócios-torcedores integrantes do programa Sou Botafogo também podem adquirir transporte e estacionamento.

Menores de 12 anos, maiores de 60 anos e Portadores de Necessidades Especiais (PNE) têm direito à entrada gratuita. O benefício deve ser retirado até sexta, em General Severiano ou no Estádio Nilton Santos, ou previamente reservada pelo site Voucher Seguro. No dia da partida, não haverá retirada de gratuidades não reservadas.

Além disso, estudantes, jovens de 12 a 21 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE pagam meia-entrada mediante apresentação de documento comprobatório. No sábado, os portões abrem às 14h.

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Serviço

- Valores dos ingressos

Oeste Inferior: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) – BOTAFOGO

Oeste Superior: Fechado

Norte: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) – BOTAFOGO

Leste Inferior: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) – BOTAFOGO

Sul: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia) – Santos



- Pontos de venda

Sexta – 10h às 13h30 e 14h às 17h

Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo



Sexta - 12h às 13h30 e 14h às 19h

Loja Oficial do Botafogo - Plaza Shopping - Niterói

Loja Oficial do Botafogo - Top Shopping - Nova Iguaçu

Loja Oficial do Botafogo - Park Shopping - Campo Grande



Sábado - 10h às 13h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo



Sábado - 10h às 16h45

Estádio Nilton Santos - Engenho de Dentro

- Estacionamento

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas abrirá às 13h, com o preço de R$ 30 (carros e vans) e R$ 15 (motos). Sócios Sou Botafogo podem comprar antecipadamente por R$ 20 no site do programa.