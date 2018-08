Cruzeiro empresta Lucas França para o CD Nacional-POR

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Lucas França chegou aos profissionais em 2016, aos 20 anos. Desde então, o goleiro teve poucas chances para se mostrar para a torcida cruzeirense, já que Fábio e Rafael já dominam a primeira e a segunda vaga no gol do clube há a alguns anos.

A Raposa acertou, assim, o empréstimo do goleiro para o Clube Desportivo Nacional, da Ilha da Madeira, em Portugal, pelo período de um ano. O arqueiro defendeu a meta celeste em quatro oportunidades, acumulando três empates e uma vitória. Ao todo, foram quatro gols sofridos.

Além dele, o Cruzeiro também emprestou o zagueiro Arthur ao mesmo clube português, só que cedido por três anos. Nas redes sociais, o camisa 37 se despediu do torcedor celeste e exaltou o aprendizado na Toca da Raposa II. Ele fez menção especial a Robertinho, preparador de goleiros do clube celeste.

“Foram mais de sete anos defendendo essa camisa, só tenho a agradecer ao Cruzeiro, Robertinho, Leandro Franco (segundo preparador de goleiros), Fábio, Rafael e Victor Eudes por toda amizade e aprendizado que tive com vocês nesse período principalmente um homem que posso chamar de pai Robertinho, obrigado mestre por tudo que vc fez por mim e me ensinou nessa caminhada , na vida precisamos seguir em frente em busca do nosso objetivo, jamais abaixar a guarda! estou indo em busca de um novo desafio realizar um sonho, que Deus esteja na frente nesse momento e que a vontade de Deus seja feita! não um adeus... mais um até logo (sic)”, publicou o goleiro em seu Instagram.

Com a saída de França, Vitor Eudes passa a ser o terceiro goleiro do Cruzeiro. O jogador já está treinando na Toca da Raposa II desde o início desta temporada e deverá ser inscrito na vaga do antecessor na lista da Copa Libertadores. Atual titular do time Sub-20, Gabriel Brazão deverá ganhar uma oportunidade como quarto arqueiro do elenco principal.



(Créditos: Superesportes)