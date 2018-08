Pretendido desde o começo do ano, Palmeiras anuncia contratação de Gustavo Gómez

Na noite desta quinta-feira (02), o Palmeiras anunciou a contratação de Gustavo Gómez, por empréstimo, por uma temporada, inicialmente. O zagueiro de 25 anos fez exames médicos na Academia de Futebol na última quarta-feira (1) onde foi aprovado e assinou o contrato.

O zagueiro elogiou a estrutura do Palmeiras em entrevista ao site oficial do clube: "Estou muito contente por chegar a este clube tão grande. A verdade é que a estrutura do centro de treinamento está muito boa, e isso é muito importante para o jogador. Eu estou muito feliz por estar aqui”

Após saída de Yerry Mina, no começo do ano, o Palmeiras vinha em busca de um zagueiro para seu lugar. Em janeiro, já havia tentado com o Milan a contratação do zagueiro, porém a alta pedida esfriou as negociações.

Agora, nesta nova tentativa, o Palmeiras pagará 1,5 milhões de euros e só exercerá a obrigatoriedade de compra caso o atleta cumpra um determinado número de jogos e se atingir as expectativas aqui no Brasil.

O Alviverde pretende contar com o reforço defensivo já para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Gustavo começou a carreira no Libertad, do Paraguai, onde permaneceu até 2014. O defensor ainda conta com passagens pelo Lanús e Milan, time que o negociou com o Palmeiras.