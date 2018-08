São Paulo é surpreendido e perde para o Colón no jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pela Copa SulAmericana. No estádio do Morumbi em São Paulo.

Na noite dessa quinta feira (02), o São Paulo enfrentou o Cólon da Argentina no Morumbi, no jogo de ida nessa segunda fase da Copa Sul-Americana. Em um jogo onde o Tricolor não conseguiu se infiltrar dentro da defesa do time argentino, os seus homens de criação não conseguiram armar jogadas e precisa ganhar com um gol de diferença para avanças para as oitavas de final.

Na primeira parcial, o São Paulo e o Cólon fizeram um jogo bem disputado onde as duas equipes procuravam a área de ataque a toda hora. O São Paulo teve uma das melhores chances do primeiro tempo em uma jogada com o Everton aos 17 minutos, que finalizou de pé direito do meio da área, com o passe do Diego Souza. Depois, só aos 29 minutos que o Tricolor teve uma chance clara de finalização com o Rojas, e logo em seguida aos 33 com Bruno Peres, que recebeu a chance de começar como titular, com um chute potente de fora da área.

Mas a grande chance de aplicar o placar foi do time da Argentina, o atacante do Cólon Erik Godoy, conseguiu executar uma finalização dentro da área totalmente livre, com um passe de cabeça do Fritzler. O time argentino encontrou dificuldades para finalizar, tendo somente uma durante todo o primeiro tempo.

Já na segunda parcial, o São Paulo adotou outra postura e pressionou o adversário do início ao fim, mas empacava na falta de criatividade dos jogadores tricolores, eles não conseguiam passar pela defasa do Colón. O adversário se preparou para todas as jogadas aéreas executadas pelo tricolor, dificultando demais as articulações das jogadas por seus jogadores de criação.

No meio do segundo tempo, no minuto 78, em uma infelicidade da defesa do São Paulo na hora de afastar uma bola, o Fritzler pega com o pé direito uma bola da fora da área e vai direto no ângulo, sem defesa para o Jean. O time paulista sofreu uma infelicidade, pois o tricolor tinha 14 finalizações na partida contra somente na três finalizações do Colón, eles conseguiram abrir no marcador.

O São Paulo volta a jogar novamente contra o Colón no dia 16 de agosto para o jogo de volta lá na Argentina pela Copa Sul-Americana. Mas o tricolor volta no domingo (05) para enfrentar o Vasco no Morumbi às 16h pelo Campeonato Brasileiro.