Apesar de revés em casa, Hudson se mostra confiante em virada do São Paulo: “Diferença pequena”

O São Paulo enfrentou o Colón nessa noite de quinta-feira (2) e sofreu uma derrota por 1 a 0, no Morumbi. Na quinta-feira (16), o Tricolor vai à Argentina para o jogo de volta e precisa da vitória para seguir na Copa Sul-Americana.

Com tropeço dentro de casa, Hudson destacou que a equipe paulista teve dificuldades em furar a defesa do adversário. Além disso, ponderou que o time tem grandes chances de avançar no torneio continental.

"Futebol tem isso. Eles vieram fechados, foi difícil. A gente nunca pegou uma equipe tão fechada igual o Colón no jogo de hoje. Tivemos dificuldades pra criar e mesmo assim ainda criamos muito mais do que eles. Tivemos uma infelicidade em um chute de fora da área, mas é uma diferença pequena, da pra gente reverter", explicou.

Com 70% de posse de bola, o São Paulo deu 16 chutes, porém, só três em direção ao gol. O camisa 25 expressou que o controle não foi tão efetivo.

"Hoje a gente teve o domínio do jogo, a posse de bola o tempo todo, eles se fecharam e quando encontramos oportunidade de fazer, não aproveitamos. O importante é que temos time para virar lá", comentou.

Para continuar na cola do Flamengo, o Tricolor Paulista volta a campo no próximo domingo (5), às 16h ( de Brasília),contra o Vasco da Gama, no Morumbi, em partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.