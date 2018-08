Zagueiro Henríquez aponta motivo por fase ruim do Vasco: “Falta de concentração”

Oswaldo Henríquez chegou ao Vasco da Gama e teve duas atuações. Uma na vitória contra o Grêmio, por 1 a 0, e outra na derrota para LDU, por 3 a 1, onde ficou evidente erros defensivos da equipe. Diante do São Paulo, no domingo (5), o atleta terá mais uma chance, já que Breno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O zagueiro afirmou estar bem para jogar, além de frisar a união e receptividade do grupo. Ele ainda afirmou que o elenco sonha com conquistas grandes e que busca estar 100% quando a oportunidade aparecer.

“Estou me sentindo muito bem. Tem sido importante essa relação próxima com o grupo, que é uma família bastante receptiva. É uma equipe que se propõe a conquistar coisas importantes. Eu cheguei para me juntar nessa pegada, para honrar as tradições de um clube de grandeza, como é o Vasco da Gama. Venho colaborando e tenho procurado me preparar para estar 100% quando chegar a oportunidade”.

Uma das mais vazadas do país, a defesa do Gigante da Colina precisa de melhorias urgentes, mas para o colombiano o principal fator que impede essa melhota é o coletivo. Para o atleta, a marcação não é individual e exige um alto nível de concentração do time inteiro.

“É fundamental que o coletivo tenha uma compenetração muito alta. Precisamos aumentar a concentração e melhorar o aspecto defensivo para não sofrermos gols, sobretudo no começo e no fim dos jogos. Acredito que isso é o que nos falta para voltarmos a ganhar as partidas e recuperarmos a confiança. Essa compenetração precisa ser do time inteiro, pois o trabalho defensivo depende do coletivo, não apenas do individual. Meu principal objetivo é ajudar no fortalecimento desse coletivo”.

Ponto forte de Henríquez, a comunicação é vista como fundamental, pelo jogador, para evolução da equipe. Na visão do defensor, o que falta para os resultados positivos acontecerem é a falta de concentração. Ele alertou a necessidade de ser consistente na defesa diante do São Paulo.

“O Brasileiro é um campeonato forte e competitivo, onde os pequenos detalhes fazem a diferença. Temos feito partidas boas e sido superiores aos adversários em vários momentos, mas os resultados estão escapando em virtude da falta de concentração. Um dos meus objetivos, além de contribuir na defesa, vai ser ajudar o time a se manter 100% focado durante todo jogo. Vou procurar falar muito, principalmente nas bolas paradas. Precisamos ser fortes na defesa, sobretudo contra o São Paulo, um time que vem muito bem e irá atuar dentro de casa”.