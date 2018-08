Aprovado nos exames, Leandro Castán acerta com Vasco até dezembro de 2019

Na tentativa de minimizar o número de gols sofridos no ano de 2018, o Vasco da Gama segue reforçando seu sistema defensivo. Recentemente o colombiano Oswaldo Henríquez chegou, mas o trabalho continuou. Nesta sexta-feira o zagueiro Leandro Castán, ex-Roma e Corinthians, foi anunciado oficialmente pelo clube.

O brasileiro conseguiu rescisão de contrato com o time italiano nesta semana e embarcou para o Brasil, já que tinha um acordo verbal com a diretoria cruz-maltina. Ele ratifica contrato por um ano e meio, até o fim de 2019.

No desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim o jogador foi breve, mas demonstrou, em sua fala, estar pronto para o novo desafio: “Estou feliz. Bem fisicamente”, afirmou Castán.

Apesar de problemas de saúde em 2014, quando o atleta sofreu com um câncer, Leandro conseguiu se firmar como titular do Cagliari, clube qual defendeu por empréstimo da Roma. Em 14 jogos, o defensor foi titular em 13 oportunidades.

No Brasil, o atleta participou de duas campanhas vitoriosas com o Corinthians de Tite. Em 2011, o defensor foi campeão do Campeonato Brasileiro e em 2012 conquistou o primeiro título da Libertadores junto com a equipe paulista.