Ameaçado pelo rebaixamento, Londrina demite técnico Sérgio Soares após nova derrota

Um dia após a derrota em casa para o Guarani, a diretoria do Londrina oficializou a demissão do técnico Sérgio Soares na tarde deste sábado (04). Devido à má fase da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, os auxiliares Denys Facincani e Kaio Souza também foram desligados do clube.

Em pouco mais de um mês no comando do LEC, Sérgio acumulou apenas 28,5% de aproveitamento dos pontos disputados. Obteve uma vitória, três empates e três derrotas, deixando o time com 21 pontos, na momentânea 15ª colocação do campeonato, há um ponto da zona de rebaixamento.

Ele havia chego ao fim de junho, após o Londrina perder seu treinador à época, Marquinhos Santos, para o São Bento, também da Segundona.

Em nota, o clube paranaense agradeceu ao treinador pelos serviços prestados, e ainda não se manifestou sobre a contratação de um novo profissional para o cargo.

Também em nota, Sérgio Soares agradeceu aos diretores do Londrina pela oportunidade de trabalho, e desejou sorte à equipe para a sequência da competição.