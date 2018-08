Com recurso do STJD negado, Atlético-MG não conta com Elias e Galdezani contra Internacional

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), negou o efeito suspensivo pedido pelo advogado do Atlético-MG para os volantes Elias e Matheus Galdezani. Com isso, os dois estão fora do duelo contra o Internacional na segunda-feira (6), válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente do Atlético, Sergio Sette Câmara, também teve o recurso em relação aos 40 dias de suspensão negado. Porém, sobre a multa de R$ 15 mil, o mandatário do Galo foi absorvido.

Relembre o caso

Os três foram punidos pelos atos cometidos após o apito final de Péricles Bassols, no jogo entre Palmeiras e Atlético-MG, no Allianz Parque, na 14° rodada do Brasileiro. O volante Matheus Galdezani, na ocasião, xingou o árbitro e acabou recebendo o cartão vermelho.

Já Elias, falou em entrevista depois do jogo que o Atlético tinha sido "assaltado". O presidente Sette Câmara, por sua vez, dirigiu duras críticas ao juiz da partida e detonou a comissão de arbitragem no Twitter.