Botafogo se reúne com Zé Ricardo e espera resposta do treinador

Na manhã desta sexta-feira o Botafogo se reuniu com Zé Ricardo em busca de um acordo com o treinador. Um desejo da diretoria desde a saída de Alberto Valentim, Zé irá analisar a proposta, e o clube espera uma resposta nos próximos dias. Em entrevista programa "Donos da Bola", da TV Bandeirantes, o técnico confirmou o encontro com os alvinegros.

"Botafogo me procurou, a gente teve uma conversa hoje de manhã. Agora vamos fazer uma análise, é mais questão mais pessoal mesmo para ver quais são os próximos passos aí "

O primeiro contato entre Botafogo e Zé Ricardo aconteceu em junho, quando tinha acertado sua saída da equipe do Vasco. Porém o treinador não desejava assumir mais uma equipe carioca, pois já havia treinado o Flamengo em 2017. Além disso, ele esperava uma proposta do Oriente Médio, que não se concretizou. No "Donos da Bola" Zé falou sobre a negativa ao Botafogo.

"Há 40 ou 45 dias, a gente estava mais envolvido com a Copa fazendo comentários e terminando alguns cursos. Também tinha o meu desejo de trabalhar fora do Rio, já que vinha de dois clubes grandes daqui. Agora é um momento diferente"

Um trunfo a favor do glorioso é o gerente de futebol Anderson Barros, que é amigo de longa data de Zé Ricardo. Eles trabalharam juntos no Vasco e no Flamengo. O treinador elogiou o trabalho da diretoria alvinegra junto ao Barros, e vê um futuro bom para o Botafogo.

"Vejo pessoas competentes no Botafogo para dar um salto. Vasco, Fluminense e Botafogo, até por necessidade, vão ter que dar esse salto também. O Botafogo tem pessoas muitas competentes. O Anderson (Barros) é meu amigo de longa data, então extrapola a relação profissional.Adquiriram um terreno para fazer seus treinamentos, e eu tenho certeza que isso vai fazer com que o Botafogo tenha um futuro diferente"

Além da diretoria, quem também deseja a chegada do técnico são os torcedores, que demostraram total apoio e carinho nas redes sociais

"É motivo de alegria saber que a torcida recebe um profissional que está chegando de braços abertos. A maior força de um clube é a sua torcida, e o Botafogo não é diferente nisso", concluiu.