Jogo Botafogo x Santos AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro série A, entre Botafogo e Santos no Nilton Santos.

Bem-vindos leitores da VAVEL Brasil!! Acompanhem conosco a transmissão de Botafogo x Santos AO VIVO pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília).

O árbitro da partida é o Paulo Roberto Alves Junior (PR) que será auxiliado por Pedro Martinelli Christino (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)

Provável escalação do Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison; Rodrygo, Carlos Sánchez, Renato e Bruno Henrique; Gabigol

Provável escalação do Botafogo: Saulo, Marcinho, Carli, Igor Rabello e Yuri; Matheus Fernandes e Rodrigo Lindoso; Aguirre, Valencia e Rodrigo Pimpão; Kieza

O Botafogo se encontra na 11ª colocação do Brasileirão, com 20 pontos. Precisam vencer pois uma derrota pode aproximá-los da zona do rebaixamento. Quem já está lá é o Santos, sendo o primeiro no Z-4, com 16 pontos.

O histórico de confronto entre a equipe conta com 22 vitórias do Santos e 20 do Botafogo. Ao todo 18 empates.

Pedurados: Léo Cittadini, Bruno Henrique, Lucas Veríssimo e Dodô.

Quem está fora no Santos: Bryan Ruiz (condicionamento físico), Lucas Veríssimo (lombalgia), Sasha (lesão na coxa esquerda).

O confronto contará com estreia de Carlos Sánchez que será titular e Derlis González, que ficará no banco de reservas. Bryan Ruiz ainda não ficará à disposição do Santos.

Botafogo x Santos ao vivo

O Santos está de técnico novo, afinal, Cuca assumiu a equipe paulista nesta semana. No primeiro jogo estreiou com derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Copa do Brasil.

Pendurados: Aguirre, Marcinho e Bochecha.

Quem está fora no Botafogo: Gilson (suspenso); Jefferson, Gatito Fernández, Marcelo Benevenuto, Moisés, João Pedro, João Paulo e Marcos Vinícius (lesionados).

Ninguém do Botafogo falou sobre o confronto contra o Santos, afinal, silêncio total no alvinegro. Não houve coletivas durante a semana.

Um grande problema no Botafogo é a lateral, já que Gilson está suspenso. As opções são os meninos jovens da base, Yuri e Jonathan.

A situação do alvinegro carioca é tão delicada quanto a do paulista. Ambos buscam uma boa posição na tabela e a cobrança da torcida é grande. Porém, o Botafogo demitiu Marcos Paquetá, técnico que substituiu Alberto Valentim.

Botafogo e Santos se enfrentaram pela última vez em 2017 também pelo Campeonato Brasileiro e no Nilton Santos. Na ocasião o carioca venceu por 2 a 0.

Botafogo ​e Santos se enfrentam neste sábado (4), no Nilton Santos, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 17ª rodada.