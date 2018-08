Com terceira passagem no Rio, Zé Ricardo é anunciado como técnico do Botafogo

Depois de uma tentativa frustrada há dois meses, agora é oficial. Zé Ricardo é o novo treinador do Botafogo. Unanimidade dentro do clube desde que Alberto Valentim foi para o futebol árabe, Zé já havia sido contactado em junho, quando demitiu-se do Vasco, mas na época as duas partes não chegaram a um consenso. O negócio foi intermediado por Anderson Barros, gerente de futebol do alvinegro e amigo de longa data do técnico.

O carioca de 47 anos chega para substituir Marcos Paquetá, destituído do cargo após cinco partidas disputadas. Comandante das equipes das divisões de base do Flamengo até 2016, quando foi promovido a treinador da equipe principal, Zé fez um ótimo trabalho na Gávea, tirando o rubro-negro da parte de baixo da tabela e terminando o Brasileirão na terceira posição. Entretanto, após a queda na Libertadores em 2017, teve seu trabalho contestado e acabou sendo demitido.

No segundo semestre, assumiu o Vasco e novamente orquestrou uma campanha de recuperação incrível. Neste ano, em meio ao caos político Cruz-Maltino na primeira parte da temporada, conseguiu levar o time a final do regional, mas acabou sendo derrotado pelo Botafogo. Em junho, se retirou do comando após nova derrota para o Glorioso, em São Januário.

Zé Ricardo chega ao alvinegro com uma grande expectativa em cima dele. Por ser o nome preferido em General Severiano, tem toda a confiança de dirigentes e torcida no seu trabalho. O comandante do Botafogo na partida de daqui a pouco contra o Santos será Bruno Lazaroni, mas no próximo jogo, contra o Paraná, Zé já estará a frente da equipe.

Veja os números do treinador em suas passagens pelos rivais cariocas.

Flamengo: 89 jogos. 48 vitórias, 22 empates e 16 derrotas.

Vasco: 50 jogos. 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas.