Incomodados, jogadores do Botafogo reclamam de gol anulado no final da partida

Na noite deste sábado (4), o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Santos, dentro de casa. Entretanto, não foi o resultado que incomodou a equipe. No final da partida, o alvinegro teve um gol anulado após o árbitro interpretar que Luiz Fernando, que estava impedido, participou do lance antes de Renatinho colocar a bola para o fundo das redes.

A reclamação, que começou no momento da anulação do gol, continuou após o fim do duelo. Os jogadores do glorioso reclamaram em coro do lance decisivo para que o empate se mantivesse. Veja algumas das declarações:

Matheus Fernandes: "Eu estava longe, não tive percepção do lance. Perguntei para o Bandeira o que que ele deu, porque claramente o Renato estava atrás. Eles não souberam explicar".

Joel Carli: "Sem dúvida ele não tem intenção de errar, mas a dúvida dele... Era um jogo muito importante, não dá para errar deste jeito".

Kieza: " Hoje lutamos muito. Ninguém pode falar que não lutamos, que não brigamos. Infelizmente não conseguimos o resultado positivo. O bandeira diz que o Luiz foi na bola e depois parou. No meu ponto de vista foi gol legal. Já é a segunda ou terceira vez que somos prejudicados. Temos que rever isso aí".

O personagem principal, Luiz Fernando, também comentou sobre o ocorrido: "Ele falou que participei da jogada, mas eu quando vi que estava impedido, parei. O Renatinho vem de trás, posição legal, e fez o gol".

Já na zona mista, o goleiro Saulo, um dos destaques da partida, falou sobre a expectativa da chegada do novo treinador do Botafogo, Zé Ricardo. O arqueiro comentou também sobre o empate contra o Peixe: "Estamos animados com a chegada do Zé Ricardo. Estamos na expectativa para os treinos da semana que vem. Fala-se muito bem dele", disse.

O goleiro também levantou o caso do gol anulado afiamando que não se deve lamentar, afirmando também sobre a importância do resultado para os pontos na tabela.

"Sabíamos da importância do resultado, mas não temos que lamentar. Infelizmente houve o lance do gol anulado", completou.

Por fim, Saulo analisou as duas defesas seguidas em uma das chances mais claras da equipe adversária na partida: "Foi um lance muito rápido. O Victor chegou chutando, a bola ainda quicou no gramado... Minha reação foi esticar o braço. No rebote, ainda consegui fazer a segunda defesa".

O Botafogo voltará a campo daqui a oito dias, fora de casa, na Vila Capanema, contra o Paraná. O confronto será válido pela décima oitava (18ª) rodada do Campeonato Brasileiro.