Jogo Corinthians x Atlético-PR AO VIVO online no Campeonato Brasileiro (0-0)

INCIDENCIAS: jOGO VÁLIDO PELA 17ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2018, REALIZADO NA ARENA DO CORINTHIANS.

Não saia daí torcedor! Minutos antes do apito inicial voltaremos com todos os detalhes para que você perca nada da partida Corinthians x Atlético-PR ao vivo.

Tiago Nunes escalou o Furacão em 4-3-3 com: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Lucho, Raphael Veiga; Marcelo Cirino, Pablo, Marcinho.

Para a partida, Osmar Loss escolheu o 4-2-4 com: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Carlos Augusto; Thiaguinho, Douglas; Pedrinho, Romero, Mateus Vital, Clayson.

Já o time visitante conta com quatro desfalques: Bruno Guimarães está suspenso; Thiago Heleno teve uma lesão no tornozelo esquerdo; e tanto Camacho quanto Guilherme estão emprestados para o Corinthians.

Por conta do cansaço do último jogo, o Corinthians vem com três mudanças no elenco inicial: Carlos Augusto entra no lugar de Danilo Avelar, Thiaguinho no lugar de Gabriel e Mateus Vital no lugar de Jadson.

O time da casa conta com cinco desfalques: Mantuan está em tratamento de lesão na coxa esquerda; Renê Jr operou o joelho e só volta aos gramados em 2019; Paulo Roberto está com dores no tornozelo direito; Jonathas está em tratamento de estiramento na coxa direita; e o recém contratado Díaz está aprimorando seu condicionamento físico.

(Foto: Fábio Wosniak / Clube Atlético Paranaense)

"Volto à Arena Corinthians com uma recordação ótima. Tive a oportunidade de marcar um dos gols mais bonitos da minha carreira em um jogo muito competitivo do início ao fim. Essa será a cara do confronto. Vejo as duas equipes em fases de ajustes e em crescimento. Será o jogo para tentarmos consolidar um novo momento", disse o jogador por meio da assessoria de imprensa, se referindo ao jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Corinthians x Atlético-PR ao vivo

Jonathan, lateral-direito do Furacão, tem boas lembranças de partidas contra o Timão na Arena Corinthians e entra em campo com vontade de repetir o feito de abrir o placar da partida.

O Atlético Paranaense também vem de uma goleada na rodada anterior em partida contra o Vitória. Mas diferente do Corinthians, o time visitante conta com duas vitórias em seguida.

(Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)

"Acho que a gente fez um início de jogo espetacular e conforme o tempo foi passando, nós sentimos um pouco do cansaço. A Chapecoense fez um jogo bastante difícil. Ela não teve muitas chances, mas teve muitas faltas, bolas aéreas, e tivemos dificuldades. Fizemos 30 primeiros minutos muito bons, mas caímos um pouquinho. Iniciamos bem no segundo tempo, demos uma queda de novo e voltamos com as substituições a ter mais força ofensiva", apontou.

Depois da vitória sobre a Chapecoense pela Copa do Brasil na quarta-feira (1), os jogadores do Corinthians sentiram cansaço, e o técnico Osmar Loss não descarta dar descanso para alguns jogadores.

O Timão vem embalado com três vitórias em sequência, com direito a goleada de virada contra o Vasco pela rodada anterior, e pretende manter essa boa sequência contra o Furacão.

Boa noite fã de esportes! Na noite deste sábado (4) você acompanha a partida entre Corinthians x Atlético Paranaense ao vivo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Corinthians, em São Paulo, às 21h.