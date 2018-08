Com gol em seu centésimo jogo pelo Fluminense, Digão espera conquistas: “Quero ser lembrado no clube”

Google Plus

Antes do treino desta sexta (03), o zagueiro Digão concedeu entrevista coletiva no CT Pedro Antônio. O zagueiro foi o autor do primeiro gol na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Defensor, pela Copa Sul-Americana.

“Foi uma noite muito especial para mim. Não consegui dormir pensando no que aconteceu. Estou muito feliz por chegar a essa marca no clube que me revelou” disse Digão.

Parte da emoção deve-se ao fato de que o zagueiro completou cem jogos pelo Tricolor nessa partida. Digão afirmou que pretende fazer história no clube.

“Coroar essa marca de 100 jogos com um gol foi muito gostoso. Não quero parar por aí, quero alcançar outras marcas e ser lembrado nesse clube”.

Digão também falou sobre a importância da torcida na partida. O público divulgado foi de pouco mais de 14 mil presentes. O zagueiro afirmou que conta com o apoio da torcida nos próximos confrontos em casa no Campeonato Brasileiro, contra Bahia e Internacional.

“Quem esteve no Maracanã ontem nos apoiou bastante e foram fundamentais para nos empurrar a esse resultado positivo. Espero que a torcida nos apoie nesses dois próximos jogos em casa, para buscarmos os seis pontos”.

Apesar de já contar com a torcida nos dois jogos, Digão afirmou que a equipe treina pensando em cada partida de uma vez. E o próximo adversário é a equipe baiana.

“Estamos pensando jogo a jogo. O Brasileiro é um campeonato muito difícil. Agora é foco total no Bahia para aproveitarmos o fator casa”.

Juntamente com Gum, Digão forma a zaga titular do Fluminense. Ele agradeceu a confiança do técnico, Marcelo Oliveira. E destacou que todo o grupo está em boa fase.

“Não sou eu que estou em boa fase, é o grupo. Quando o coletivo funciona, o individual aparece. Eu penso só em entrar em campo e ajudar. Os elogios são consequência do que a gente faz dentro de campo” finalizou o zagueiro.

O Fluminense enfrenta o Bahia no próximo domingo (05), às 19h, no Maracanã. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tentará uma vitória após o tropeço contra o Ceará, na rodada passada.