Fortaleza e Coritiba fazem confronto de favoritos ao acesso na Série B

Fortaleza e Coritiba se enfrentam neste sábado (4), às 16:30, no Castelão, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tentando se manter na parte de cima da tabela. O Leão está na ponta da tabela, a 3 pontos do vice CSA, e uma vitória pode significar uma boa gordura na liderança do campeonato. Já o Coxa busca uma vitória que certamente significará sua entrada no G4, aparecendo em definitivo na luta pelo acesso.



O Fortaleza vem de 3 resultado ruins diante de seu torcedor: foram 2 derrotas, para Oeste e Atlético-GO, e um empate contra o Avaí. Mesmo assim, o Leão espera casa cheia neste sábado para terminar o primeiro turno em boa fase.



O Coritiba está a 3 jogos sem perder, no que parece ser uma retomada rumo ao G4, e pode ser a chance de ouro para ganhar não só confiança mas também a tão esperada vaga no grupo de acesso.



CASA CHEIA



Pelo menos é assim que a diretoria do Fortaleza espera que seja o cenário deste sábado, no Castelão. De acordo com o presidente do Leão, Marcelo Desidério, a venda de ingressos já ultrapassou a marca de 10 mil até a noite de quinta feira (2), e a expectativa é de que todos os ingressos sejam vendidos, já que as entradas estão com valores promocionais. A arquibancada superior tem os ingressos mais baratos, custando R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Na inferior Norte e Sul, o preço é de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), enquanto a Inferior Central custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).



O Fortaleza também poderá contar com Éderson, autor de um dos dois gols na última partida contra o Juventude, fora de casa. Na ocasião, o jogador não conseguiu completar os 90 minutos, mas garante que está preparado pra enfrentar o Coxa.



''Estreia melhor, acho que não tinha. Acredito que fiz um bom jogo e ajudei a minha equipe. Sei que faltou um pouquinho de ritmo, mas no próximo estarei melhor. Trabalhei bem a semana toda. Acredito que estou apto a jogar o jogo todo. Já estou no meu ritmo ideal'', disse.



Éderson conhece bem o Coritiba, já que disputou o Campeonato Paranaense pelo Atlético-PR em 2017, mas diz que o adversário deve ser diferente daquele que ele enfrentou devido a mudança de técnico.



"A equipe deve estar com outra postura em relação à final do Paranaense. Mas vamos encontrar dificuldade de toda forma. Contudo, estamos jogando em casa e como nossa torcida. Isso faz a diferença. Todos nós estamos trabalhando bem a semana. Uma vitória seria importante", comentou.



FINAL DE CAMPEONATO