Fortaleza vence Coritiba e se isola na liderança da Série B

O Fortaleza derrotou o Coritiba, por 2 a 1, na tarde desse sábado (04), no estádio Castelão, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Tinga e Marcinho, para os mandantes e Romércio, descontando para os visitantes.

O Tricolor de aço dominou as ações durante a primeira etapa. Logo aos cinco minutos, Marcinho conseguiu uma boa jogada pela esquerda, invadiu a área e tentou um chute colocado, mas Wilson conseguiu a defesa.

Aos 31, Nenê Bonilha ganhou dos zagueiros pelo alto, cabeceou forte, mas o lance passou a direita do gol alviverde. Dez minutos depois, novamente Bonilha tentou deixar o dele, com um chute de longe, que foi novamente para fora

O Leão teve mais a posse de bola, aproveitou esse tempo para construir suas jogadas a partir da velocidade no meio campo e teve como resultado um total de nove finalizações. O Coxa ficou acuado em campo, teve dificuldades em chegar ao ataque e só conseguiu duas oportunidades, nenhuma na meta.

O segundo tempo começou como acabou o primeiro, com pressão do Tricolor do Pici. Dessa vez, não demorou para os mandantes abrirem o placar, aos oito minutos, com Tinga. Em um jogada ensaiada após cobrança de falta, Ederson cruzou na cabeça do camisa dois, que acertou a trave e na sobra conseguiu completar pro gol vazio.

Com 23 minutos, Marcinho ampliou para os Leoninos. Depois de lançamento no meio de campo, o meia fica com a marcação dos dois zagueiros do Coritiba, tirou de ambos, entrou na área e ainda ganhou do goleiro Wilson para colocar no canto esquerdo do gol.

Logo na sequencia, Ederson quase marcou um golaço, que seria o terceiro do Leão. Após tropeço da defesa coritibana, o atacante arriscou quase do meio campo e por pouco não encobriu o goleiro alviverde. Já nos instantes finais, na resposta dos visitantes, Romércio conseguiu marcar e diminuir. Após falta levantada para área, o zagueiro cabeceia sem chances de defesa para Marcelo Boeck.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 37 pontos, se isolando cada vez mais na ponta da tabela do Brasileiro. O Coxa Branca continua com 28, ficando no 8º lugar e se afastando do G4 da competição. O próximo compromisso do Verdão será na sexta-feira (10), quando enfrentará o Sampaio Corrêa, no Couto Pereira. O Tricolor joga no sábado, contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro.