Com time alternativo, Grêmio recebe modificado Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Google Plus

INCIDENCIAS: 17ª rodada com Campeonato Brasileiro, Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).

Grêmio e Flamengo se encontram novamente neste sábado (4). Desta vez, as equipes entram em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, na Arena do Grêmio.

Na última quarta-feira os times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil, no estádio do Tricolor. O placar terminou empatado em 1 a 1.

Na competição de pontos corridos, o Grêmio soma 27. A equipe gaúcha ocupa a 5ª posição. Já o Flamengo é líder, com 34 pontos.

Grêmio deve ter equipe reserva

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Ao que tudo índica, a equipe de Renato Portaluppi vai à campo com formação reserva. Na manhã desta sexta-feira (3) o técnico comandou um trabalho de portões fechados no CT Luiz Carvalho.

A atividade só foi aberta à imprensa durante o rachão. Dos atletas titulares, apenas Maicon e Bruno Cortez participavam. Léo Moura e Everton realizavam corrida em volta do gramado, enquanto Marcelo Grohe trabalhava com o preparador Rogério Godoy.

Bressan, que se recuperava de lesão, participou do treinamento e, após, fez um reforço físico. Alguns atletas treinaram cobranças de pênalti e faltas.

Leonardo deve ocupar a vaga de Léo Moura na lateral direita. Ele falou sobre sua evolução na entrevista coletiva após treinamento.

“Por vir de um time da Série C, é um patamar diferente, a adaptação demorou um pouco. Errava bastante, alguma coisa corrigi com o professor Renato. Acho que evoluí bastante. Estou fazendo bons jogos no meu ponto de vista”, disse.

Mistério do lado do Flamengo

Foto: Divulgação/Flamengo

O Flamengo permaneceu em Porto Alegre após a partida de quarta para se preparar para o duelo pelo Brasileirão. Nesta sexta-feira os atletas passaram por exames fisiológicos para avaliar as condições em que se econtram.

A tendência também é de poupar jogadores no sábado. Réver, Everton Ribeiro e Diego devem ficar no banco de reservas.

A equipe Rubro-Negra quer vencer para continuar na liderança isolada da competição. Apesar dos possíveis jogadores poupados, em entrevista coletiva o lateral Renê destacou a boa preparação física da equipe.

“Ouvi em um comentário que foi uma das partidas que a gente mais correu, tanto de intensidade quanto de distância. Isso mostra a qualidade do nosso CEP. Preparação física, fisiológica... Isso ajuda bastante. Nós estamos nos dedicando e fazendo tudo o que eles pedem. Estamos sobrando fisicamente, e isso é fruto do trabalho deles. Vamos dar o melhor em todos os jogos para conseguir as vitórias”, afirmou.