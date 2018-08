Jorginho alega dificuldade em melhoria defensiva do Vasco: “É um desafio”

O Vasco seguiu sua preparação nesta sexta-feira (3) visando o duelo diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do dia agitado, com novos atletas chegando, sendo apresentados e se integrando ao elenco cruz-maltino.

O técnico Jorginho falou em coletiva à imprensa no CT das Vargens sobre o zagueiro Leandro Castán, um dos reforços, além de elogia o atacante Vinícius Araújo, outro novo jogador do clube carioca.

“Sabemos como é importante ter jogador experiente na zaga. Castan ainda tem muita força e vitalidade, está numa idade boa. Ele vai ser apresentado, e espero que tudo seja resolvido com o Vinícius, porque vai agregar muito para a gente. Vinícius tem característica que não temos, tem facilidade e aprendeu a jogar pelo lado. É um atacante de área e muita velocidade”.

Vasco e Nenê vão se reencontrar no domingo (5). O meia foi muito elogiado pelo treinador do Almirante, sendo colocado até no patamar de craque. Jorginho comentou também sobre a força da equipe do São Paulo, qual assistiu a partida na última quinta-feira (2).

“Parar o Nenê não é fácil, porque é extremamente inteligente, sabe se posicionar. Para mim, era duro ver o Nenê no banco no Vasco. Fico feliz com o sucesso dele. É um craque... Vi o jogo do São Paulo ontem. É uma equipe sempre muito perigosa dentro de casa. Não vai ter facilidade. Foi muito bom a gente ter esse período de trabalho, porque vínhamos numa batida muito forte”.

Tomar quatro gols no segundo tempo diante do Corinthians não foi bem digerido pelo comandante vascaíno. Ele afirmou que a semana foi importante para corrigir os erros e consertar posicionamentos, organização e postura em campo.

“Depois de um resultado que nós tivemos, não podemos tomar quatro gols no segundo tempo. Semana foi importante para corrigir esses erros. Tomamos gols com posicionamento errado. É questao de atitude, de se posicionar e se organizar. Não podemos jogar bem no primeiro tempo e se perder no segundo. Isso foi muito cobrado e trabalhado”.

A evolução defensiva, sofrer menos gols, é tratada como um desafio por Jorginho. Ele frisou que há um cuidado especial com Breno por conta do joelho, mas elogiou Oswaldo Henríquez, que será titular no domingo (5).

“É um desafio (melhorar a defesa). Temos que mudar essa história, e é isso que estou trazendo para eles. Temos condições de mudar isso. Breno temos que ter todo um cuidado com ele, com o joelho. Já conversei com ele sobre o cartão. Mas temos um jogador experiente como o Henriquez, que organiza bem, fala bastante”.

Apesar da boa fase de Diego Souza, o treinador não se preocupou muito e jogou a responsabilidade no colo de Henríquez, que jogou com ele no Sport: “O Henriquez o conhece muito bem, jogou com ele no Sport. É questão de atitude. Ele gosta de usar o corpo e não podemos deixar”.