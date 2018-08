Vinícius Araújo destaca prazer em defender o Vasco: “Qualquer jogador quer”

Na noite dessa sexta (3) o Vasco concedeu uma coletiva para apresentar os mais novos reforços para essa temporada. O atacante Vinicius Araújo é uma das caras novas para ajudar o Gigante da Colina a prosperar no Campeonato Brasileiro.

Na presença do presidente Alexandre Campello e do diretor de futebol Alexandre Faria, o centroavante de origem revelado pelo Cruzeiro, mostrou sua disponibilidade de atuar pelos lados do campo, e o técnico Jorginho poderá contar com um jogador motivado e preparado para ajudar o clube a alcançar suas metas.

"O torcedor vascaíno pode esperar que serei aguerrido. Às vezes não vou fazer gols mas vou dar assistências, jogo como centroavante e aberto, pelas beiradas, como segundo atacante. Vou chegar com muita fome de gols e com fome de ajudar o Vasco a conquistas seus objetivos", disse o jogador.

Vinicius citou ídolos como Romário e Edmundo em sua apresentação, dizendo da honra, como atacante, em jogar em clube da grandeza do Vasco e espera que sua história no time seja repleta de gols e títulos.

"Foi uma coisa rápida, Alexandre me ligou. Quando eu soube do interesse do Vasco, pela história, pela grandeza, por ser atacante e lembrar de Romário e Edmundo, como sonho ser esse atacante, o acerto foi tranquilo, aconteceu. Qualquer jogador quer ter o prazer de jogar no Vasco. Costumo falar em Minas que não existe gol feio, feio é não fazer gol".