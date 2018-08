Com mando do Vasco, Clássico dos Milhões será disputado no Mané Garrincha

Durante a coletiva de apresentação dos novos reforços do Vasco, Leandro Castán e Vinicius Araújo, o presidente do clube, Alexandre Campello, confirmou que o clássico contra o Flamengo, com mando do Cruz-Maltino, será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF):

"Como não podemos jogar o clássico em São Januário e porque um jogo no Maracanã provavelmente seria deficitário, resolvemos vender esse mando de campo. Resolvemos vender apenas dois mandos de campo. Um, o Corinthians e o outro, o Flamengo . Resolvemos vender pela situação financeira e porque o Vasco é um time nacional, temos que prestigiar os torcedores espalhados pelo país para que se associem", destacou.

No primeiro turno, com mando do Rubro-Negro, o clássico recebeu 35.208 torcedores (32.536 torcedores pagantes). A renda foi de R$ 1.103.010,00, mas o clube da Gávea saiu com um prejuízo de R$ 53.053,18. Esse foi o motivo alegando por Campello para tirar o Clássico dos Milhões do Rio de Janeiro.

Também questionado pela venda do mando de campo para o duelo contra o Corinthians, quando a equipe de São Januário foi goleada por 4 a 1, o presidente cruz-maltino refutou a tese de que o Vasco só poderia ter vencido os paulistas se jogasse em São Januário:

"Vasco é muito grande para pensar pequeno e pensar que só venceria o Corinthians apenas em São Januário. Levar um jogo para fora do Rio é importante para um clube que tem 70% de sua torcida vinda de fora do estado", afirmou.

Na próxima rodada, a 17ª do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino - que ocupa a 12ª posição, com 19 pontos - irá até o Morumbi, enfrentar o São Paulo no domingo (5) às 16h, enquanto o Flamengo - líder da competição, com 34 pontos - irá até a Arena do Grêmio, enfrentar o Tricolor gaúcho, nesse sábado (4), às 19h.