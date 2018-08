Vila Nova bate São Bento e volta ao G-4 da Série B

INCIDENCIAS: 19° rodada do Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO) Data: 04 de agosto de 2018, sábado Horário: 16h30 (de Brasília)

Na tarde deste sábado (4), o Vila Nova recebeu o São Bento, no Estádio Serra Dourada, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando com uniforme dourado, em homenagem aos 75 anos do time, a equipe do técnico Hemerson Maria sofreu, mas conseguiu vencer a equipe paulista por 1 a 0, gol de Alan Mineiro, aos 35 do segundo tempo e voltou ao G-4.

Os primeiros minutos da etapa inicial, foram bem mornos. Nenhuma das duas equipes mostravam inspiração e pouco finalizavam. E o jogo acabou ficando com o Vila Nova tentando pressionar, e o São Bento querendo apostar nos contra-ataques.

A primeira grande chance da partida, veio aos 19 minutos, em uma boa chegada de Alan Mineiro, que finalizou e Anderson Salles salvou em cima da linha. Na sequência, o meia tentou de novo, mas o goleiro Rodrigo Viana fez a defesa.

O Vila Nova não conseguia pressionar com intensidade o adversário, que se defendia. Com isso a torcida acabava ficando impaciente e em alguns momentos chegaram a vaiar a equipe.

No segundo tempo, a partida seguia em ritmo morno. Aos 18 minutos, Maguinho recebeu e bateu forte, mas a bola foi para a linha de fundo. Aos 24, o time goiano teve a melhor chance da partida. Em cruzamento para a área, Diego Giaretta errou o cabeceio cara a cara com o goleiro Rodrigo Viana.

No decorrer do jogo, o Vila passou a pressionar e tomou conta do jogo. E de tanto insistir, finalmente o gol saiu. Aos 35 minutos, Alan Mineiro cobrou falta, a bola passou por Giaretta, que tentou cabecear, mas a bola foi direto para o fundo das redes. Nos minutos finais, o São Bento ensaiou uma pressão, mas quem levou a melhor foi o time goiano.

Com 30 pontos, o Vila Nova fecha o primeiro turno na terceira colocação. Já o São Bento para nos 24, em 12º. Na terça-feira (7), o Tigre visita o Avaí, sétimo colocado, no Estádio Ressacada, às 19h15. Já o São Bento, recebe o Brasil de Pelotas, que ocupa o 15º lugar, no próximo sábado (11), às 16h30.