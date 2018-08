Ferroviário perde jogo de volta da final contra Treze, mas assegura título inédito da Série D

O Ferroviário é o campeão da Série D de 2018. Após vencer o Treze, no primeiro jogo da final, por 3 a 0 no Castelão, em Fortaleza, o Ferrão foi derrotado neste sábado (4) por 1 a 0 no Amigão, em Campina Grande, mas conquistou a taça no placar agregado.

Com o título, o Ferroviário se torna o primeiro clube da capital cearense a ter um título nacional e o segundo do estado, já que o Guarany de Sobral conquistou a Série D em 2010. O último título do Ferrão tinha sido em 1995, quando foi bicampeão do Campeonato Cearense. Depois de 23 anos, finalmente o jejum acabou para o Tubarão da Barra.

O gol do Treze foi marcado por Marcelinho Paraíba, de pênalti, já aos 25 minutos do segundo tempo. O alvinegro paraibano tentou muito, mas com o time desfalcado do zagueiro Ítalo, do lateral Silva e dos atacantes Ceará e Maxwell Samurai, não conseguiu reverter o resultado.

Além do Ferroviário e do Treze, o São José, do Rio Grande do Sul, e o Imperatriz, do Maranhão, se classificaram para a Série C de 2019.