Jogo América-MG x Palmeiras AO VIVO noCampeonato Brasileiro (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 17ªRODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018, DISPUTADO NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de América-MG x Palmeiras ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na VAVEL, às 16h (de Brasília).

A arbitragem desse jogo América-MG x Palmeiras fica por conta de Andre Luiz Freitas de Castro, de Goiás. Ele será auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, também de Goiás.

Já a provável escalação do Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Artur (Gustavo Scarpa), Dudu e Deyverson.

A provável escalação do América é: João Ricardo, Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Wesley, Giovanni, Marquinhos e Ruy; Rafael Moura.

Felipão e Borja estão em Minas e irão para o jogo. O novo técnico foi apresentado oficialmente na última sexta-feira (03) e viajou para se encontrar com o restante do elenco palmeirense junto de Miguel Borja, que se recuperava de uma artroscopia no joelho direito.

Jogo do Palmeiras hoje ao vivo

Já o Palmeiras terá o desfalque do atacante Willian, que se lesionou no jogo contra o Bahia. Marcos Rocha, que vem sendo poupado dos treinamentos por conta de uma sobrecarga muscular, ainda é duvida para a partida.

Mas o América terá os reforços Paulão e Wesley Pacheco disponíveis. Ambos já estão regularizados, apareceram no BID e estão à disposição para o confronto.

O América ainda tem desfalques para esse jogo: Aylon se recupera de uma lesão no braço esquerdo, Norberto ainda não voltou de um estiramento no joelho, Lima se recupera de uma cirurgia no joelho direito e, por fim, Jori trata do joelho esquerdo.

Ambos os times já se enfrentaram nesse ano pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi em Minas, onde o Palmeiras venceu por 2 a 1, com gols de Borja e Keno. O América descontou com Serginho. Na volta, os times empataram por 1 a 1, com gols de Willian para o alviverde e Serginho para o coelho.

No retrospecto geral, América e Palmeiras se enfrentaram 23 vezes, com 12 vitórias palmeirenses, 7 empates e 4 vitórias do América. O Palmeiras marcou 41 vezes, enquanto o América marcou 23 gols.

Já o Palmeiras tem 26 pontos e se encontra na 6ª colocação. O alviverde tem 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Palmeiras tem um saldo de 10 gols, com 25 marcados e 15 sofridos.

O América tem 20 pontos ganhos e está em 10º lugar na tabela de classificação. O coelho tem 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O América tem um saldo de -5 gols, com 18 gols marcados e 23 sofridos.

América Mineiro e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo (04), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Estádio Independência.