Na reestreia de Felipão, América-MG e Palmeiras empatam sem gols em Belo Horizonte

Em partida realizada neste domingo (05) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América-MG, com Adílson Batista no comando, não conseguiu vencer o Palmeiras que tinha Felipão reestreando na equipe paulista. O confronto terminou sem gols para ambos os lados, apesar de uma primeira etapa movimentada para o lado do Verdão.

Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Palmeiras se mostrou superior, com mais posse de bola, chegando a 65% aos 20 minutos. Sem grandes chances, mas com posse, a equipe paulista controlou até os 25 minutos, quando o América-MG conseguiu se encaixar no jogo.

conseguiu se encaixar no jogo. Aos 24 minutos, Matheus Ferraz cometeu pênalti em cima de Moisés . Jean , na cobrança, perde a penalidade, que foi defendida por João Ricardo . A primeira metade do jogo acabou equilibrada.

Já o segundo tempo começou com sustos da equipe mineira, que conseguiu com Ruy chutar uma bola no travessão, levando perigo ao goleiro Weverton .

O jogo segue sem nenhuma chance clara de gol de nenhuma das equipes. A posse de bola ficou equilibrada, chegando a 51% do Palmeiras, contra 49% do Coelho.



O time paulista entra em campo agora na próxima quinta-feira (09), pela Copa Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. Já o América enfrenta, no sábado (11), o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.