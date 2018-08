Tiago Nunes elogia o desempenho defensivo do Atlético-PR "Estamos mostrando maturidade"

Google Plus

O Atlético-PR empatou sem gols com o Corinthians, na noite desse sábado (04), na Arena Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Furacão em situação complicada na tabela, ficando em 17º lugar, somando 14 pontos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Tiago Nunes valorizou o desempenho apresentado da equipe, destacando o sistema defensivo, que ele considerou como estando mais maduro.

"Estou feliz pelo rendimento do time, nossa equipe conseguiu ser equilibrada e foi consistente o jogo todo. Tivemos bom nível de compactação, entrega física para pressionar na roubada de bola. Estamos mostrando maturidade. É o terceiro jogo sem sofrer gols e isso traz uma confiança muito grande para o que a gente vem desenvolvendo como equipe e como coletividade.”, disse.

Nunes também comentou sobre a importância de jogadores velozes como Marcelo Cirino e Marcinho, principais destaques ofensivos do Atlético. O treinador aproveitou a oportunidade para elogiar também seus outros atletas e do equilíbrio que foi gerado na equipe.

"Estamos tirando proveito (da velocidade) pelas características dos jogadores, mas não é só essa nossa arma. Chegamos de forma trabalhada no ataque, jogando desde a defesa. Estamos achando um equilíbrio nisso. Não posso eleger a nossa transição como nossa principal característica porque soubemos jogar com pressão alta hoje também, por exemplo. O ideal é que a gente encontre equilíbrio entre jogar com posse e jogar em velocidade", revelou.

O próximo compromisso do Rubro Negro será na próxima terça-feira (07), contra o Peñarol, do Uruguai, no estádio Campeón del Siglo, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana.