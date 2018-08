Apesar de conseguir gol no fim, Geninho lamenta chances perdidas pelo Avaí: "Deixamos de vencer"

O técnico Geninho não ficou feliz com o empate fora de casa. Na noite deste sábado (4), o Avaí empatou em 2 a 2 com a Ponte Preta, em Araraquara, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas chegou a estar na frente do placar e teve chances de ampliar o marcador. O Leão da Ilha, depois de levar a virada foi valente e buscou o empate nos minutos finais de jogo, através de um pênalti convertido por Guga.

"Deixamos de fazer uma vitória no primeiro tempo, tivemos chances mais uma vez para definir, infelizmente não convertemos. Em um jogo apertado como esse, seria fundamental. No segundo tempo, a Ponte Preta veio mais arrumada, foi melhor. Normal precisava buscar o resultado. Na origem do segundo gol, houve uma carga no João Paulo, uma falta, depois mérito no chute do atleta. Nosso gol no fim fez justiça ao que foi o jogo", disse Geninho

Para o treinador, apesar dos vacilos da equipe azurra, o placar não foi de todo ruim, justamente pelo crescimento da Ponte Preta na etapa final. Mas a lamentação ainda permeou a mente de Geninho.

"Foi um jogo equilibrado, de muita falta, muito choque. Dentro do que esperava. A Ponte Preta joga assim, com muito volume, correria, disputa de bola. Deixamos de voltar para Floripa com a vitória ", concluiu o treinador.

Com o resultado, o Avaí cai para a sétima posição, com 29 pontos, um ponto atrás do G-4. Na próxima rodada, a primeira do segundo turno, o Leão recebe o Vila Nova, terceiro colocado, na terça-feira (7), às 19h15.