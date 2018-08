Botafogo faz valer fator casa e segue invicto em seus domínios no Brasileirão

O Botafogo vive dois campeonatos diferentes dentro desse Brasileirão. Com campanhas totalmente diferentes quando joga dentro e fora de casa, o alvinegro tem no Nilton Santos o alicerce que o mantém no meio da tabela. Após o polêmico empate em 0 a 0 contra o Santos, a equipe carioca manteve-se em 10º lugar com 21 pontos, podendo perder até três posições dependendo dos resultados da rodada.

Se a relação de confiança da torcida com o time não anda tão forte, devido a queda de desempenho técnico dos jogadores, o Botafogo tem a seu favor o fato de ser um dos melhores mandantes do campeonato. Vitórias contra o Grêmio e contra o rival Fluminense fazem parte dessa lista positiva do alvinegro carioca. Entretanto, quando joga longe do Nilton Santos, o desempenho é fraquíssimo. Apenas uma vez o glorioso conquistou os três pontos.

Com a chegada de Zé Ricardo para o comando do alvinegro, a expectativa é de que essa série invicta se mantenha e que a equipe de General Severiano apresente uma melhora significativa jogando como visitante. O novo treinador já estará em campo na partida contra o Paraná. Sua primeira partida aqui no Rio será contra o Atlético-MG, em confronto válido pela última rodada do primeiro turno.

Veja o retrospecto do Botafogo dentro e fora de casa no Campeonato Brasileiro 2018:

Dentro: 8 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 0 derrotas.

Fora: 9 jogos, 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas.