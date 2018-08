Jogo Vitória x Cruzeiro AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 17ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO BARRADÃO (BA).

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Vitória x Cruzeiro ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 14h (de Brasília).

O Cruzeiro tem o foco voltado para a partida do meio de semana, contra o Flamengo, pela Libertadores. Podemos esperar uma equipe alternativa para a partida deste domingo.



A equipe provável é composta por Rafael, Romero (Ezequiel), Manoel, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho (Rafinha), Thiago Neves e Arrascaeta; Raniel.

O Vitória vive um momento conturbado. Sem treinador, a equipe será comandada pelo interino João Burse e decidiu não divulgar os atletas que serão relacionados para a partida.



A equipe provável é composta por Ronaldo; Jeferson, Kanu, Ruan e Bryan; Willian Farias, Arouca, Yago, Neilton e Lucas Fernandes; André Lima.

Já o Cruzeiro venceu o Santos no meio da semana, por 1 a 0, em partida válida pela ida das quartas-de-final da Copa do Brasil.

O Vitória sofreu uma goleada em sua última partida no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O time baiano não jogou bem e perdeu para o Atlético Paranaense pelo placar de 4 a 0, no gramado sintético da Arena da Baixada.

HISTÓRICO DO CONFRONTO:



JOGOS: 36 | CRUZEIRO: 21 | VITÓRIA: 7 | EMPATES: 8

GOLS MARCADOS: CRUZEIRO - 72 | VITÓRIA - 39



MAIOR GOLEADA:

- DO VITÓRIA: VITÓRIA 4-1 CRUZEIRO (29/09/1999) - CAMPEONATO BRASILEIRO

- DO CRUZEIRO: CRUZEIRO 6-1 VITÓRIA (26/01/1974) - CAMPEONATO BRASILEIRO

Jogo do Cruzeiro ao vivo hoje

Em campo temos um enorme tabu:



O Cruzeiro não perde para o Vitória há 8 anos (9 jogos). A última vitória do time rubro-negro foi em agosto de 2010, quando venceu a Raposa por 1 a 0, gol do atacante Junior, em uma partida disputada no estádio Ipatingão, na cidade de Ipatinga-MG.



Foto: Pedro Vilela/Dom Total

O último jogo entre as duas equipes foi no dia 19 de novembro de 2017, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, também no Barradão. Na ocasião as equipes empataram por 1 a 1. O gol rubro-negro foi marcado pelo atacante David, que hoje joga na Raposa. Já o gol do time celeste foi marcado pelo atacante Alisson, que foi para o Grêmio.

Já o time mineiro ocupa a 8ª colocação, com 24 pontos, e pode acabar a rodada no G-4.

O Vitória começou a rodada na 14ª colocação, com 18 pontos. Caso vença a partida neste domingo, poderá terminar a rodada na 9ª colocação.

Vitória x Cruzeiro ao vivo se enfrentam neste domingo, no Barradão, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 17ª rodada da competição.