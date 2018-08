Após revés, Barbieri lamenta falta de criatividade do Flamengo: "Faltou equilíbrio e inteligência"

Google Plus

O atual líder do Campeonato Brasileiro teve uma noite amarga. O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0, na noite deste sábado (4), na Arena, pela 17ª rodada do torneio. Com o resultado, a equipe carioca precisará torcer contra o São Paulo que enfrenta o Vasco neste domingo (5), para permanecer em primeiro lugar.

Após o jogo, o técnico Maurício Barbieri reconheceu que o Rubro-Negro jogou abaixo do esperado e agora o time precisa caminhar de cabeça erguida.

"Fizemos um jogo ruim, não tem como esconder isso. Por que que foi ruim? Acho que o Grêmio tentou jogar da forma que se sente mais confortável. Jogo mais viril, de força, diferente de quarta. Hoje foi feio dos dois lados. Os dois gols saíram em erros nossos. Erramos mais e eles tiveram mais chances. Jogo muito ruim, mas seguimos firme nas competições. ", expressou.

O trinador ainda descartou que o número excessivo de partidas não atrapalhou o Flamengo. O que aconteceu foi a falta de iniciativa dos seus comandados.

"Nada a ver com cansaço. Todos completamente recuperados. O confronto foi para terreno de fazer jogo viril, de choque, de dar chutão, entrada dura. Não faço juízo de valor da estratégia. Faltou equilíbrio, inteligência. Pelo que começou o jogo, caminharia para o 0 a 0", explicou

Barbieri fez questão de descarta que as alterações promovidas na equipe titular, não comprometeram. Segundo ele, a equipe não se adaptou ao estilo de jogo.

“O Jean Lucas é um jogador rápido e intenso. Hoje o coletivo não funcionou, aí é difícil querer que as individualidades apareçam. Não conseguimos encaixar nossa proposta. Acho que o Lincoln entrou bem, rendeu bem e trouxe coisas positivas para o jogo. Os que não vieram para o jogo a gente entendeu que teria um risco maior de se lesionarem. Há um debate sobre poupar ou não poupar jogadores. Temos que olhar as estratégias. O que definiu o jogo não foram as mudanças e sim não termos encaixado nosso jogo”, explicou.

Em uma noite de tristeza para os flamenguistas, o comentou sobre a estreia de Vitinho como titular, no qual, não brilhou como o esperado e reconheceu que o atacante precisa de um tempo.

“O Vitinho a gente avaliou que ele entrou bem, mas sem destaque. A partida de hoje a gente entendeu que seria interessante dar volume a ele para ajudar na adaptação. Não foi o jogador que a gente sabe que ele pode ser, ele ainda vai demorar um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, mas é um jogador com muito potencial e que vai nos ajudar bastante”, frisou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (8), quando enfrenta o Cruzeiro, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.